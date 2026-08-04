Второй омский парк пострадал от вандалов

«Совсем недавно в парковой зоне напротив КДЦ “Победа” были установлены малые архитектурные формы, призванные сделать это место уютным и красивым. К сожалению, уже сегодня мы столкнулись с первыми случаями их порчи и поломки», — обозначено в публикации.