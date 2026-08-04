Второй омский парк пострадал от вандалов

В минувший понедельник, 3 августа 2026 года, администрация Исилькульского района в социальных сетях обратилась к местным жителям в связи с инцидентом в парковой зоне на территории райцентра.
«Совсем недавно в парковой зоне напротив КДЦ “Победа” были установлены малые архитектурные формы, призванные сделать это место уютным и красивым. К сожалению, уже сегодня мы столкнулись с первыми случаями их порчи и поломки», — обозначено в публикации.
Среди представленных на суд аудитории «последствий» — повреждение ограждения спортивной площадки, обрыв сетки установленных на территории футбольных ворот с повреждением стойки, а также поломка детских качелей.
Исилькульцев просят «не оставаться равнодушными» в случае, если они оказались свидетелями актов вандализма. Однако конкретной «инструкции» на такой случай не приводится.
Ранее заявлялось об актах вандализма в форме кражи части уложенной тротуарной плитки в Парке Столетия Любинского района. Потенциальных свидетелей призывали обратиться в полицию.