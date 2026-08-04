Жительницу Артёма будут судить за сокрытие гражданства Испании

Теперь материалы переданы в Артемовский городской суд. Если вина будет доказана, женщине грозит либо крупный штраф (до 200 тысяч рублей), либо принудительные работы на срок до 400 часов. Уголовное преследование по ст. 330.2 УК РФ инициировано прокуратурой города.