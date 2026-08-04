Жительницу Артёма будут судить за сокрытие гражданства Испании

Жительница Артёма стала фигуранткой уголовного дела за сокрытие иностранного гражданства, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«По версии следствия, в 2019 году женщина, имея гражданство РФ, приобрела гражданство Королевства Испания. Однако она не исполнила установленную законом обязанность по подаче соответствующего уведомления в орган миграционного контроля, скрыв указанный факт», — говорится в сообщении.
Теперь материалы переданы в Артемовский городской суд. Если вина будет доказана, женщине грозит либо крупный штраф (до 200 тысяч рублей), либо принудительные работы на срок до 400 часов. Уголовное преследование по ст. 330.2 УК РФ инициировано прокуратурой города.