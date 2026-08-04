Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дверь для Киева и НАТО захлопнулась: в США признали, что РФ победит

РФ одержит победу в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

Источник: Аргументы и факты

РФ одержит победу в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

Он уточнил, что Киев и страны Североатлантического альянса отвергают дипломатическое урегулирование конфликта.

«Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. Россия просто победит в этом конфликте», — сказал Риттер.

Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Риттер отметил, что Украину никто не спасёт.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад пытается представить действия Зеленского как переломную фазу конфликта и рассчитывает на ослабление РФ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация приняла вариант урегулирования конфликта, который был предложен Соединёнными Штатами, а Украина отказалась от него.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше