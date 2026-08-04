РФ одержит победу в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что Киев и страны Североатлантического альянса отвергают дипломатическое урегулирование конфликта.
«Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. Россия просто победит в этом конфликте», — сказал Риттер.
Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Риттер отметил, что Украину никто не спасёт.
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад пытается представить действия Зеленского как переломную фазу конфликта и рассчитывает на ослабление РФ.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация приняла вариант урегулирования конфликта, который был предложен Соединёнными Штатами, а Украина отказалась от него.