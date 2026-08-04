Новосибирцы решат, нужны ли новые остановки на маршруте автобуса № 91

В Новосибирске до 10 августа проходит опрос о возможном появлении новых остановок на маршруте автобуса № 91 «Затулинский жилмассив — улица Саввы Кожевникова». Об этом сообщили в мэрии.
Жителей просят оценить, нужны ли остановочные пункты на Северном проезде — между безымянными проездами, которые связывают участок с улицей Петухова и территорией торгового комплекса «Левобережный».
Ориентировочно остановки могут обустроить в районе здания № 49/2 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Перед возможным изменением маршрута власти решили выяснить, насколько востребованы регулярные перевозки на этом участке.
Принять участие в опросе можно на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.