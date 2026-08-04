Мессенджер Telegram исчез из App Store

Приложение мессенджера Telegram (16+) перестало отображаться в результатах поиска в магазине Apple. В этом убедился корр. ИА PrimaMedia. Причины исчезновения пока неизвестны.
При поиске Telegram в App Store приложение не появляется среди результатов. Мессенджер не удается найти как при вводе названия латиницей, так и кириллицей. Предлагаются к скачиванию только другие приложения.
По данным средств массовой информации, Telegram также перестал отображаться в американском сегменте App Store.
Компания Apple и команда Telegram официально ситуацию не комментировали.
При этом у пользователей, которые ранее установили Telegram, проблем с мессенджером не возникает.