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Мессенджер Telegram исчез из App Store

Приложение больше не отображается в результатах поиска.

Источник: PrimaMedia.ru

Приложение мессенджера Telegram (16+) перестало отображаться в результатах поиска в магазине Apple. В этом убедился корр. ИА PrimaMedia. Причины исчезновения пока неизвестны.

При поиске Telegram в App Store приложение не появляется среди результатов. Мессенджер не удается найти как при вводе названия латиницей, так и кириллицей. Предлагаются к скачиванию только другие приложения.

По данным средств массовой информации, Telegram также перестал отображаться в американском сегменте App Store.

Компания Apple и команда Telegram официально ситуацию не комментировали.

При этом у пользователей, которые ранее установили Telegram, проблем с мессенджером не возникает.