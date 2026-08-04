Хабаровских предпринимателей оштрафовали за использование нелегалов на стройке

Сотрудники полиции вместе с представителями прокуратуры и бойцами ОМОН Росгвардии провели рейд на строящемся объекте в переулке Доступном в центре Хабаровска. Там правоохранители обнаружили шесть иностранцев, работавших в России с нарушениями миграционного законодательства. У пяти из них отсутствовали патенты, в связи с чем они будут выдворены из России, а еще один мужчина работал не по той специальности, которая была указана в его патенте. За это мигрант был привлечен к административной ответственности. По этому факту была организована проверка, результаты которой позволили установить организации, которые привлекли иностранных граждан к работе в Хабаровске вопреки требованиям миграционного законодательства. В итоге одно общество с ограниченной ответственностью и еще один индивидуальный предприниматель были оштрафованы в общей сложности на 750 тысяч рублей по статье 18.15 КоАП РФ.