Россиян предупредили о росте заболеваемости энтеровирусными инфекциями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями.
Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора: «В настоящее время в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ЭВИ, в основном заболевание протекает в легкой форме».
Основными путями передачи ЭВИ являются водный и контактно-бытовой, поэтому специалисты рекомендуют соблюдать правила личной и общественной гигиены: регулярно мыть руки с мылом; тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением; приобретать продукты питания только в санкционированных местах; подвергать продукты термической обработке; купаться только в разрешенных местах; избегать контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью; употреблять только бутилированную воду.
При повышении температуры тела, отсутствии аппетита, рвоте, диарее, затрудненном дыхании, судорогах, сонливости, боли в груди или животе, высыпаниях на коже или во рту, сильной боли в горле, сильной головной боли, особенно сопровождающейся рвотой, спутанностью сознания или необычной сонливостью, покраснением или воспалением глаз необходимо обратиться к врачу.