Россиян предупредили о росте заболеваемости энтеровирусными инфекциями

Основными путями передачи ЭВИ являются водный и контактно-бытовой, поэтому специалисты рекомендуют соблюдать правила личной и общественной гигиены: регулярно мыть руки с мылом; тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением; приобретать продукты питания только в санкционированных местах; подвергать продукты термической обработке; купаться только в разрешенных местах; избегать контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью; употреблять только бутилированную воду.