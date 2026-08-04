«Дед разбушевался»: Мизулина показала, как SHAMAN отчитал ее во время прогулки

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в понедельник, 3 августа, опубликовала видео, на котором ее супруг, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), сделал ей замечание во время прогулки по центру Москвы. Ролик она сопроводила шутливой фразой «дед разбушевался».
На кадрах SHAMAN недовольно отреагировал на то, что Мизулина достала телефон, чтобы записать видео.
— Вышли погулять, ты кружки какие-то записываешь, а погода классная. Вечно под руку все это… Зачем? Гуляем спокойно, так редко это удается. А ты: «Давай кружок!» Вырубай это, — сказал Дронов в видео.
Мизулина в ответ с улыбкой пошутила над мужем и передразнила его, сказав «бу-бу-бу».
Ранее SHAMAN призвал не торопить события, комментируя планы завести детей с Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что в их семье, где все основано на уважении и равенстве, подобные решения обязательно принимаются совместно.
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина официально поженились 5 ноября 2025 года. Пара решила расписаться в Донецке. На видео, опубликованном исполнителем, заметно, что этот момент растрогал их обоих: музыкант расплакался во время церемонии. Еще в конце сентября появилась информация о том, что SHAMAN сделал предложение Мизулиной.