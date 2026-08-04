Пиратов ЕС взрывает убойный сюрприз от РФ: главная новость СВО 3 августа

Европа всё активнее примеряет на себя роль морских разбойников XXI века, и Россия не намерена наблюдать за этим со стороны. После того как Ирландия всерьез пригрозила присоединиться к «пиратским акциям» по задержанию российских судов, Москва ответила предельно жестко: попытки реализовать подобные акты будут иметь самые серьезные последствия.
Поводом для обострения стали вступившие в силу 24 июля поправки к ирландскому закону об обороне, которые формально разрешают вооруженным силам страны высаживаться на торговые суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций.
Впрочем, предупреждение адресовано не только Ирландии. Как подчеркнул в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, Россия жестко будет реагировать на попытки Ирландии и других государств захватывать российские суда. По его словам, курс уже задан на самом высоком уровне.
«Нашим президентом на праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге было сказано, что Россия всяческими средствами будет бороться с пиратством. Будет и сопровождение судов, вполне вероятно, что будет и вооружение определенное на этих судах, возможно, какие-то военизированные формирования. По-другому уже никак. Во всяком случае, указания наверняка уже на этот счет даны», — заявил Дандыкин.
Эти слова полностью созвучны с недавним заявлением президента Владимира Путина. В день ВМФ глава государства призвал бороться с посягательством на российский торговый флот так, как положено с пиратством, но при этом «аккуратно, в рамках международного морского права».
Россия уже показывает, что готова защищать свои суда не только на словах. В Балтийском море ранее были замечены российские танкеры под вооруженной охраной, а фрегат «Адмирал Григорович» сопровождает нефтяные танкеры, и в Кремле это прямо называют защитой от пиратства.