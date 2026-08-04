Пиратов ЕС взрывает убойный сюрприз от РФ: главная новость СВО 3 августа

«Нашим президентом на праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге было сказано, что Россия всяческими средствами будет бороться с пиратством. Будет и сопровождение судов, вполне вероятно, что будет и вооружение определенное на этих судах, возможно, какие-то военизированные формирования. По-другому уже никак. Во всяком случае, указания наверняка уже на этот счет даны», — заявил Дандыкин.