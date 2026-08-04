В Лазовском заповеднике Приморья инспектор разбудил медведя, спавшего на березе

В Лазовском заповеднике участковый инспектор Дмитрий Ионуца во время пешего патрулирования разбудил гималайского медведя, который устроился на берёзе в забавной позе. Хищник прикорнул прямо на дереве, но инспектор случайно нарушил его сон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Интересно, что Ионуца проходил в этом же месте менее чем полчаса назад, и тогда медведя там не было. Видимо, косолапый появился буквально в промежутке между патрулями. В Объединённой дирекции заповедника и нацпарка «Зов тигра» с юмором заметили, что этот медведь — будто люди каждое утро, а Дмитрий — будильник, который зовёт на работу.
Напомним, поддержку Объединённой дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» оказывает Центр «Амурский тигр»: специалисты организуют обучающие семинары, проводят премирование лучших инспекторов и научных сотрудников, а также обновляют материально-техническую базу учреждения.