В Лазовском заповеднике Приморья инспектор разбудил медведя, спавшего на березе

Интересно, что Ионуца проходил в этом же месте менее чем полчаса назад, и тогда медведя там не было. Видимо, косолапый появился буквально в промежутке между патрулями. В Объединённой дирекции заповедника и нацпарка «Зов тигра» с юмором заметили, что этот медведь — будто люди каждое утро, а Дмитрий — будильник, который зовёт на работу.