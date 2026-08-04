СФР с августа пересчитает пенсии

Итоговая сумма зависит от уровня заработка пенсионера: чем выше была официальная зарплата, тем больше окажется доплата. При этом законодательство ограничивает максимальную прибавку тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость одного балла в 2026 году зафиксирована на уровне 156 рублей 76 копеек, однако этот показатель может отличаться в зависимости от даты назначения пенсии. Проверить количество накопленных баллов можно в личном кабинете на портале госуслуг через выписку из индивидуального лицевого счёта. Выплаты с учётом перерасчёта поступят в августе по обычному графику доставки.