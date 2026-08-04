СФР с августа пересчитает пенсии

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области в текущем месяце проведёт плановую корректировку страховых пенсий. Как уточнили ИА «Время Н» в пресс-службе ведомства, новую сумму выплат начнут получать 215 000 жителей региона. В отличие от прошлых лет, никаких заявлений или личных визитов в клиентские службы не требуется — перерасчёт происходит в беззаявительном порядке на основании данных, которые работодатели передают в фонд.
Прибавка положена трём основным категориям. В первую очередь это граждане, которые продолжают трудиться и за которых в прошлом году перечислялись страховые взносы. Также увеличение коснётся тех, кто получает пенсию по инвалидности, и тех, кому назначены выплаты по случаю потери кормильца, — но только если на индивидуальный счёт умершего кормильца поступили ранее не учтённые отчисления с прежних мест работы.
Итоговая сумма зависит от уровня заработка пенсионера: чем выше была официальная зарплата, тем больше окажется доплата. При этом законодательство ограничивает максимальную прибавку тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость одного балла в 2026 году зафиксирована на уровне 156 рублей 76 копеек, однако этот показатель может отличаться в зависимости от даты назначения пенсии. Проверить количество накопленных баллов можно в личном кабинете на портале госуслуг через выписку из индивидуального лицевого счёта. Выплаты с учётом перерасчёта поступят в августе по обычному графику доставки.