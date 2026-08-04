Новосибирцам рассказали, какие арбузы покупать опасно

Эксперты предостерегают от покупки повреждённых и разрезанных арбузов.
Как рассказала «Ленте.ру» директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, трещины, проколы, вмятины и тем более разрезанные плоды — прямой путь для бактерий: такие арбузы могут стать источником кишечных инфекций.
Опасными признаками также считаются рыхлая структура мякоти, нехарактерный привкус или запах, а ещё жёлтые или коричневые прожилки вместо белых. Особенно рискованно брать арбузы, которые лежат прямо на земле.
Кроме того, у продавца обязательно должны быть декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.