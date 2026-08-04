Удар по бункерам Украины: в Днепре после атаки из-под земли вырвался огонь

«Мы прекрасно понимаем, что заводские территории различных предприятий, в том числе на территории Днепропетровской области, где сейчас активно продвигаются российские подразделения, используются противником для укрытия личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Там оборудованы мощные подземные укрытия. В структуре Вооруженных сил Российской Федерации непрерывно проводится анализ разведывательной информации, и после ее обработки планируются и наносятся удары для ликвидации угроз в отношении наших военнослужащих», — сообщил Сыртланов.