Удар по бункерам Украины: в Днепре после атаки из-под земли вырвался огонь

Промышленные гиганты Днепропетровской области, включая завод «Южмаш», превращены украинским командованием в укрепленные районы для укрытия личного состава и боевой техники. О том, как противник использует подземные коммуникации и как российская армия вскрывает эти объекты, aif.ru эксклюзивно рассказал полковник запаса, участник СВО Тимур Сыртланов.
Как сообщалось, в ночь на 3 августа по Днепропетровску была самая плотная серия ударов за последний период. Атаки велись с применением беспилотников «Герань» и УМПК.
Сыртланов пояснил, что советская промышленная архитектура предусматривала наличие мощных подземных убежищ и технических этажей, рассчитанных на защиту от ядерного удара. Сегодня киевский режим использует эти особенности для сохранения живой силы и бронетехники, укрывая их от огня ВС РФ.
Военный экперт описал алгоритм действий российских войск при выявлении таких целей. По его словам, уничтожение противника на заводских территориях требует тщательной аналитической работы, за которой следует массированный удар.
«Мы прекрасно понимаем, что заводские территории различных предприятий, в том числе на территории Днепропетровской области, где сейчас активно продвигаются российские подразделения, используются противником для укрытия личного состава, вооружения и военной техники ВСУ. Там оборудованы мощные подземные укрытия. В структуре Вооруженных сил Российской Федерации непрерывно проводится анализ разведывательной информации, и после ее обработки планируются и наносятся удары для ликвидации угроз в отношении наших военнослужащих», — сообщил Сыртланов.
Он подчеркнул, что нейтрализация укрепившихся в промзонах формирований ВСУ является одной из приоритетных задачей для обеспечения безопасного продвижения российских штурмовых групп и минимизации потерь.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российские войска атаковали в Днепропетровской области предприятия, занятые выпуском и модернизацией беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также критическую промышленную инфраструктуру.