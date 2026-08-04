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Оползень в Эфиопии унес жизни 14 человек у монастыря Святой Марии

В Эфиопии проливные дожди вызвали оползень, который сошел на собравшихся у монастыря Святой Марии верующих. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает The Associated Press.

В Эфиопии проливные дожди вызвали оползень, который сошел на собравшихся у монастыря Святой Марии верующих. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает The Associated Press.

Инцидент произошел утром в регионе Амхара. Сотни человек пришли туда на обряд очищения святой водой — он популярен среди тех, кто страдает от хронических заболеваний или ищет духовного исцеления.

В результате трагедии 14 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадавших доставили в больницу в 70 километрах от монастыря. Под обломками еще могут оставаться люди, говорится в материале.

16 апреля в Левашинском районе Дагестана вблизи села Нижние Убекимахи произошел крупный сход грунта — огромные массы земли обрушились в русло реки, что создало риск перекрытия водотока и последующего подтопления близлежащих территорий. В опасной зоне оказались семь жилых домов.

5 апреля возникший из-за обильных дождей оползень разрушил жилой дом в селе Кирки в Республике Дагестан, еще два здания получили частичные повреждения.

До этого из-за подтопления в Махачкале на улице Газопроводной обрушился жилой дом. По словам очевидцев, фундамент здания начал проседать, после чего трехэтажный дом сполз в заполненный водой обрыв.

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