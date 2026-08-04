Хабаровские производители получат финансирование на выпуск техники для СВО

Производители багги и беспилотников в Хабаровском крае получат поддержку из федерального бюджета на их производство. Средства выделят в рамках преференциального режима ТОР «Патриотическая». В зону проведения специальной военной операции направят багги «Ерофей» и БПЛА моделей «Стриж-13», «Стриж-15» и «Шмель». Вездеход «Ерофей» выпускается уже 3 года — за это время его доработали под задачи и требования военных. Багги на 90% состоит из российских комплектующих. Машины также появились в автопарке учебного центра Восточного военного округа. В дальнейшем региональные предприятия планируют выпускать автомобили с индивидуальной комплектацией под собственной торговой маркой.