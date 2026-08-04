В Перми проверили готовность школ и детских садов к новому учебному году

В Перми завершилась ежегодная проверка образовательных учреждений перед началом нового учебного года. По итогам приемки к работе готовы 94 школы, 74 детских сада и 11 учреждений дополнительного образования.
Комплексная проверка завершилась 3 августа. В состав комиссии вошли представители городского департамента образования, Госавтоинспекции и вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю.
Во время осмотра специалисты оценили состояние учебных кабинетов, групп в детских садах, спортивных и актовых залов, пищеблоков, а также территорий образовательных учреждений. Кроме того, проверили исправность инженерных систем, видеонаблюдения, состояние ограждений, работу постов охраны, наличие паспортов дорожной безопасности и схем безопасного подхода к зданиям.
Последней проверку успешно прошла школа № 14 в Кировском районе. Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, все образовательные учреждения, участвовавшие в приемке, устранили выявленные замечания в короткие сроки, поэтому полностью готовы принять учеников и воспитанников.