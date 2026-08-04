В Перми проверили готовность школ и детских садов к новому учебному году

Во время осмотра специалисты оценили состояние учебных кабинетов, групп в детских садах, спортивных и актовых залов, пищеблоков, а также территорий образовательных учреждений. Кроме того, проверили исправность инженерных систем, видеонаблюдения, состояние ограждений, работу постов охраны, наличие паспортов дорожной безопасности и схем безопасного подхода к зданиям.