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ХК «Амур» организовал мемориал в память об экс-вратаре Алексее Мурыгине

Прощание с воспитанником хабаровского хоккея состоится 5 августа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Воспитанник хабаровского хоккея, экс-вратарь нескольких клубов КХЛ и тренер Алексей Мурыгин скончался 31 июля в возрасте 39 лет. Об уходе из жизни спортсмена и о предстоящей церемонии прощания с ним объявила пресс-служба «Амура», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прощание с Алексеем Мурыгиным пройдет 5 августа с 10:00 до 13:00 на площадке Универсального краевого спортивного комплекса (Старый ледовый дворец) по адресу: Амурский бульвар, 1А. Похороны состоятся на Городском центральном кладбище (34 сектор).

Также у центрального входа в «Платинум Арену» организовано специальное место для возложения цветов в память об Алексее Мурыгине. В поддержку семьи объявлен финансовый сбор, реквизиты для перевода указаны на странице хоккейного клуба в ВК.

Алексей Мурыгин провел 168 матчей в элите «Амура», был важной частью команды Ханну Йортикки. Экс-вратарь, будучи в «Локомотиве», установил рекорд КХЛ по количеству «сухих» матчей, а после игровой карьеры перешел на работу тренером.

ХК «Амур» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Мурыгина.