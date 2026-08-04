Пожарный из Хабаровска спас тонущих на Амуре

Как рассказал сам пожарный, обстановка была крайне сложной: мужчина, которого пытались спасти, неоднократно терял сознание и уходил под воду, а из-за мутности воды и мощного течения поиски на глубине оказались безрезультатными. Тем не менее, благодаря слаженным действиям спасателей и очевидцев, в том числе с использованием брошенной верёвки, двух женщин удалось благополучно доставить на берег. Пострадавшим медицинская помощь не понадобилась.