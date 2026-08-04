Пожарный из Хабаровска спас тонущих на Амуре

Группа отдыхающих (четверо взрослых и ребёнок) попала в беду из-за сильного течения: две женщины и мужчина не смогли справиться с потоком воды, быстро потеряли силы и начали паниковать. На крики о помощи откликнулись Александр Банников и его знакомый. Они незамедлительно бросились в воду.
Как рассказал сам пожарный, обстановка была крайне сложной: мужчина, которого пытались спасти, неоднократно терял сознание и уходил под воду, а из-за мутности воды и мощного течения поиски на глубине оказались безрезультатными. Тем не менее, благодаря слаженным действиям спасателей и очевидцев, в том числе с использованием брошенной верёвки, двух женщин удалось благополучно доставить на берег. Пострадавшим медицинская помощь не понадобилась.
Стаж работы Александра Банникова в пожарной охране составляет почти 13 лет. Ранее он неоднократно участвовал в спасательных операциях при пожарах, однако ситуация на реке стала для него новым и особенно сложным испытанием.
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