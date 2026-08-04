Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Недавно Life.ru рассказывал о траурном событии из стана легкоатлетов. Австралийская спортсменка Наташа Уорд умерла в возрасте 21 года. Атлетка выступала за национальную сборную в беге на 400, 800 и 1500 метров и считалась одной из перспективных участниц команды. В апреле она завоевала бронзу на студенческом чемпионате UniSport Nationals в забеге на 800 метров.