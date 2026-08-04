Психиатр Мещеряков посоветовал метод черновика для борьбы с прокрастинацией

Врач-психиатр Александр Мещеряков рассказал о простом, но действенном способе побороть желание отложить все дела на потом. Специалист в беседе с KP.RU призвал использовать «метод черновика», чтобы обмануть мозг и начать работать.
По словам эксперта, боязнь чистого листа часто возникает у перфекционистов, которые боятся сделать неидеально. Доктор Мещеряков объяснил, что прокрастинация — это сознательное откладывание дел, несмотря на понимание их важности.
Эволюционно мозг стремится экономить ресурсы, поэтому сложные или скучные задачи вызывают внутреннее сопротивление. Однако если начать с любых хаотичных заметок, даже о погоде, мозг воспримет задачу как более легкую. Это помогает снять стресс и войти в рабочий ритм.
Специалист также отметил, что хроническое откладывание дел может быть симптомом депрессии или РДВГ. В таких случаях прокрастинация сопровождается снижением настроения, апатией или серьезными проблемами с концентрацией. Для самопомощи врач советует разбивать задачи на мелкие этапы, использовать таймер на 25 минут и отключать отвлекающие уведомления в соцсетях. Если же эти методы не помогают, Мещеряков рекомендует обратиться к психологу или психиатру для профессиональной диагностики.
При этом человек, который регулярно переносит те или иные дела на потом, не просто ленивый, фактически больной прокрастинацией. Медики считают, что эта «привычка» может стать патологической.