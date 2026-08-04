Психиатр Мещеряков посоветовал метод черновика для борьбы с прокрастинацией

Специалист также отметил, что хроническое откладывание дел может быть симптомом депрессии или РДВГ. В таких случаях прокрастинация сопровождается снижением настроения, апатией или серьезными проблемами с концентрацией. Для самопомощи врач советует разбивать задачи на мелкие этапы, использовать таймер на 25 минут и отключать отвлекающие уведомления в соцсетях. Если же эти методы не помогают, Мещеряков рекомендует обратиться к психологу или психиатру для профессиональной диагностики.