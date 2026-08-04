Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа

Жизненная обстановка у Дев выглядит мрачнее, чем есть на самом деле. Если отказаться от преувеличений и видеть не только трудности, но и перспективы, положение дел удастся заметно улучшить. Мелкие неприятности возможны, но серьезных последствий они не повлекут.