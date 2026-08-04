Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа

Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 4 августа.
Сегодня Овнам легко дается убеждение: любые важные переговоры пройдут успешно, а весомые доводы не оставят оппонентам шансов на возражения. Велика вероятность обрести надежных союзников и помощников. Ваша проницательность поможет безошибочно определить, кому можно доверять.
Старые друзья Тельцов сами выйдут на связь, желая возобновить общение. Удачное время для решения бумажных вопросов и посещения официальных учреждений — все бюрократические барьеры удастся преодолеть с неожиданной легкостью.
Близнецов ждет энергичный и продуктивный период. Ваше упорство позволит справиться с любыми препятствиями. Ожидаются добрые вести от близких людей и теплые семейные события.
У Раков сложится идеальная обстановка для любых коммуникаций: как деловых совещаний, так и дружеских посиделок. Самые острые темы вы сможете обсудить конструктивно, сумев избежать взаимных претензий, упреков и обид.
Львам предоставится шанс уладить застарелые личные конфликты и найти общий язык с недоброжелателями. К середине дня ваши намерения обретут ясность, а поддержку предложат те, от кого вы совершенно этого не ждали.
Жизненная обстановка у Дев выглядит мрачнее, чем есть на самом деле. Если отказаться от преувеличений и видеть не только трудности, но и перспективы, положение дел удастся заметно улучшить. Мелкие неприятности возможны, но серьезных последствий они не повлекут.
Утром сосредоточиться на важных задачах Весам будет сложно, велик риск что-то упустить. Зато вторая половина дня благоприятна для новых свершений. Доверьтесь внутреннему голосу — он подскажет верную очередность действий.
Несмотря на то, что успеть можно многое, препятствий для Скорпионов сегодня наблюдается больше обычного. Сохранять самообладание будет непросто, однако это необходимо. Воздержитесь от поспешных решений и лишней критики в адрес окружающих.
Избежать мелких ошибок и досадных недоразумений Стрельцам вряд ли получится, из-за чего может возникнуть раздражение. Контролируйте эмоции, чтобы не спровоцировать ссору. Для продвижения своих идей придется приложить дополнительные усилия.
Решительность Козерогов поможет достичь отличных результатов. Обстоятельства могут пойти не по плану, но вы быстро адаптируетесь. Оптимистичный взгляд на вещи и умение радоваться мелочам позволят прожить этот день спокойно.
Водолеи рискуют взять на себя непосильные обязательства или раздать невыполнимые обещания. Заручитесь поддержкой единомышленников и обсудите замыслы со стороны. Вечерние часы лучше посвятить творческим занятиям.
Первую половину дня Рыбам стоит посвятить приоритетным профессиональным и личным вопросам. Вы легко найдете поддержку друзей. Однако к вечеру эмоциональный фон станет напряженнее, поэтому старайтесь избегать скоропалительных выводов, передает RG.ru.