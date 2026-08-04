​Возле «Платинум Арены» в Хабаровске появился стихийный мемориал в память об Алексее Мурыгине

Напомним, воспитанник хабаровского «Амура» Алексей Мурыгин скончался 31 июля. Алексей сыграл 168 матчей за «Амур» в элите, был важнейшей частью «той самой» команды Ханну Йортикки, в составе «Локомотива» установил рекорд КХЛ по количеству «сухих» матчей. После окончания карьеры игрока перешел на тренерскую работу. В последние годы он боролся с тяжелым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер. Благодаря силе воли ему удалось победить болезнь и вернуться на лед спустя два года. В своих интервью он отмечал, насколько тяжело было возвращаться в профессиональный спорт после такого перерыва из-за притупившихся инстинктов и необходимости заново проверять организм под нагрузками. Однако весной 2026 года произошел рецидив заболевания. Победить его во второй раз 39-летний спортсмен не смог. У Алексея остались жена Ксения (с которой он сыграл свадьбу прямо на льду хабаровской «Платинум Арены» в 2012 году) и три дочери.