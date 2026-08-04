Тегеран отказался от планов наносить удару по объектам на Украине: МИД республики назвал причину

Министерство иностранных дел Ирана заявило об атаке ВСУ на торговое судно в Каспийском море в конце июля. Удары привели к повреждению корабля. Известно о гибели минимум одного члена экипажа. Есть также пострадавшие в результате нападения. Иран пообещал ответить на удар.