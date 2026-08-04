Иран был готов ударить по трем объектам на территории Украины, но отказался от этих планов, поскольку Украина принесла свои извинения. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи, сообщает телерадиокомпания IRIB.
«Мы были готовы к удару по трем объектам на Украине, но после извинений этой страны мы отменили атаку», — цитируют чиновника журналисты.
Накануне Киев экстренно связался с Тегераном на фоне разрастающегося конфликта из-за удара Вооруженных сил Украины по гражданскому судну под флагом исламской республики. Украинские власти в ходе телефонного разговора заявили, что не хотят участвовать в войне.
Министерство иностранных дел Ирана заявило об атаке ВСУ на торговое судно в Каспийском море в конце июля. Удары привели к повреждению корабля. Известно о гибели минимум одного члена экипажа. Есть также пострадавшие в результате нападения. Иран пообещал ответить на удар.
На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Он рассказал об ударе ВСУ по судну, говорится в сообщении иранского МИД. Каллас выразила обеспокоенность по поводу любого расширения зоны конфликта.
Представитель министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи подчеркнул, что Иран располагает доказательствами преднамеренного удара, который ВСУ нанесли по иранскому судну в Каспийском море. Хоть Киев и доносил всем, что инцидент был случайностью.
Экс-посол Британии в Москве Иэн Прауд отметил, что своим ударом по иранскому судну киевский главарь Владимир Зеленский продемонстрировал лояльность президенту США Дональду Трампу. Бывший комик продолжает следовать выбранной стратегии и льстить главе Белого дома.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасным расширение по инициативе киевского режима украинского конфликта на Иран. Песков отметил, что Москва видит в этом тенденцию к расширению географии боевых действий, поэтому нужно продолжать бороться с киевским режимом.