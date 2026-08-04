В августе Амур в Хабаровском крае может достигнуть отметки опасного явления

Так, по предварительному прогнозу Дальневосточного УГМС, из-за ожидаемых дождей к третьей декаде августа уровень воды в реке возле Хабаровска может подняться до 550−600 сантиметров, тогда как с 600 сантиметров начинается уровень опасного явления. В таком случае в зону подтопления могут попасть дачные участки на трех амурских островах (Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный). В связи с этим власти и спасатели рекомендуют дачникам вовремя собирать урожай и вывозить его на «большую землю» до начала паводка. Кроме того, ниже по течению Амура тоже может сложиться такая же ситуация. Так, в селе Троицком река может подняться до 470 сантиметров (опасные явления там начинаются с 450 сантиметров), у Комсомольска-на-Амуре вода может достигнуть 600 сантиметров (опасные явления начинаются в городе Юности с 600 сантиметров), в селе Мариинском уровень воды в Амуре может вырасти до 450 сантиметров (опасные явления начинаются с 350 сантиметров), а в селе Богородском вода может подняться до 400 сантиметров (там уровень неблагоприятных явлений начинается с 400 сантиметров).