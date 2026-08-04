В Омской области рассматривают продление выплат студенческим семьям

Статистика показывает востребованность этой меры. Только в прошлом году выплату в размере 100 тысяч рублей получили 66 студенческих семей. Кроме того, в 2025 году было введено ежемесячное пособие в размере 500 рублей для нуждающихся учащихся с детьми. Важным преимуществом инициативы является то, что данные выплаты предоставляются независимо от текущего дохода семьи, основываясь исключительно на статусе студента-родителя.