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США ввели санкции против двух управлений Минобороны РФ и Сухопутных войск России

Администрация США ввела санкции против ряда российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России, под предлогом нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамента опубликовано в Федеральном реестре.

Администрация США ввела санкции против ряда российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России, под предлогом нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамента опубликовано в Федеральном реестре.

Решение вступило в силу 24 июля. В санкционный список внесены Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, Сухопутные войска РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Ограничения также введены против компаний «Гидеон Альфа» и ООО «Интернэшнл инвест компани», а также в отношении пяти российских граждан.

Санкции предусматривают запрет на закупки у перечисленных лиц и организаций товаров, технологий и услуг, а также на оказание любой поддержки, поставку продукции военного назначения и выдачу лицензий. Меры будут действовать два года, говорится в документе.

28 июля сенаторы США пришли к соглашению по законопроекту, направленному на ужесточение санкций против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*. Законопроект был представлен 17 июля и включает в себя обязательные ограничения на действия президента России Владимира Путина, а также на высокопоставленных политиков, военных руководителей, бизнесменов и государственные предприятия.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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