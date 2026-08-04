США ввели санкции против двух управлений Минобороны РФ и Сухопутных войск России

28 июля сенаторы США пришли к соглашению по законопроекту, направленному на ужесточение санкций против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*. Законопроект был представлен 17 июля и включает в себя обязательные ограничения на действия президента России Владимира Путина, а также на высокопоставленных политиков, военных руководителей, бизнесменов и государственные предприятия.