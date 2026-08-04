Боевиков поймали под землёй: бункеры НАТО вскрыты у главных крепостей ВСУ

Недавний удар ВКС России по населенному пункту Хотень в Сумской области вскрыл очередной подземный бункер. Как оказалось, под землей располагался настоящий военный «город», где укрывались сотни боевиков, техника и боеприпасы.
По мнению советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, потери при этом ударе моги достигнуть тысячи боевиков.
«При концентрированном ударе, как в Сумской области, могло погибнуть не менее тысячи боевиков, большое количество могло получить тяжкие увечья, несовместимые с дальнейшим прохождением службы», — заявил он в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Кто строил бункеры для ВСУ.
Сеть подземных убежищ для ВСУ помогали возводить западные специалисты, отметил эксперт.
«Для возведения подобных “подземных городов” на Украину прибывали специалисты из Германии, Франции и Великобритании. Строительство “подземных городов” проводилось в рамках проекта по укреплению восточного фланга НАТО», — уточнил Иванников.
Цель этих объектов — превратить линию соприкосновения в неприступную крепость, где войска ВСУ и наемники могут пережидать любые бомбежки и накапливать силы.
Что прячут под землей: арсеналы оружия и «беспилотные» логова.
Для чего именно нужны эти гигантские сети под землей? ВСУ используют их не только как укрытия, но и как полноценные логистические хабы.
«“Подземные города” ВСУ — это изобретение западных специалистов-фортификаторов из НАТО, они предназначены для скрытого размещения личного состава, а также тяжёлой техники подразделений, управляющих беспилотными летательными системами. Это целый комплекс подземных хранилищ, также такие “города” используются для хранения боеприпасов», — пояснил Иванников.
Уничтожение «подземного города» — это не просто ликвидация солдат, это в то же время и срыв поставок боеприпасов, уничтожение центров управления дронами, и подрыв всей оборонительной логистики врага.
«Выявление таких объектов и их уничтожение является первоочередной задачей российских вооружённых сил», — подчеркнул эксперт.
Неприступные крепости Зеленского.
Эти подземные мегаполисы покрывают всю линию боевого столкновения. Причем речь идет не только о недавно занятых территориях, но и о старых укрепрайонах Донбасса, которые украинская пропаганда давно окрестила «неприступными».
«Такие убежища построены по всей линии боевого соприкосновения, в том числе и в Славянске, и в Краматорске, которые Зеленский объявил неприступными крепостями именно потому, что там находятся такие подземные бункеры, убежища. По сути, это целые военные городки, скрытые под землёй», — уточнил Иванников.
Ранее эксперты рассказывали, что у Славянска и Краматорска ВСУ прорыли тоннели для передвижения мотоциклов и скутеров.
Охота на эти «подземные города» только начинается, и удар по Хотени стал первым громким звонком для тех, кто считал себя в безопасности под толщей грунта.