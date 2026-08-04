Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутян приглашают на инклюзивную экскурсию в Дом-музей Трубецких

Иркутск, НИА-Байкал — 7 августа в Доме-музее Трубецких состоится инклюзивная экскурсия.

Источник: НИА Байкал

К участию приглашают жителей города с нарушениями зрения, а также всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет.

«Дом-музей Трубецких — место, где за каждым предметом стоит живая история любви, подвига и служения России. В этот раз экскурсия будет детальной: мы сосредоточимся на судьбе хозяев дома — князя Сергея Трубецкого и его отважной жены Екатерины. Вы узнаете, как они обустраивали быт в ссылке, чем занимались, о чем мечтали и как повлияли на развитие иркутского общества», — рассказали организаторы.

Экскурсия пройдет с использованием современных технологий — смартфона и рельефной наклейки с NFC, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Начало мероприятия в 11:30 по адресу: ул. Дзержинского, 64. Продолжительность — 1,5 часа.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: forms.yandex.ru/u/69007161f47e7323284038d1. Количество мест ограничено.

Проект «Доступный музей» реализуется при поддержке Росмолодежь. Гранты в партнерстве с Иркутским областным историко-мемориальным музеем декабристов, Институтом развития образования Иркутской области, Иркутской межрайонной организацией Всероссийского общества слепых и МКУ «Информационно-туристская служба Иркутска».