Иркутян приглашают на инклюзивную экскурсию в Дом-музей Трубецких

К участию приглашают жителей города с нарушениями зрения, а также всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет.
«Дом-музей Трубецких — место, где за каждым предметом стоит живая история любви, подвига и служения России. В этот раз экскурсия будет детальной: мы сосредоточимся на судьбе хозяев дома — князя Сергея Трубецкого и его отважной жены Екатерины. Вы узнаете, как они обустраивали быт в ссылке, чем занимались, о чем мечтали и как повлияли на развитие иркутского общества», — рассказали организаторы.
Экскурсия пройдет с использованием современных технологий — смартфона и рельефной наклейки с NFC, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Начало мероприятия в 11:30 по адресу: ул. Дзержинского, 64. Продолжительность — 1,5 часа.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: forms.yandex.ru/u/69007161f47e7323284038d1. Количество мест ограничено.
Проект «Доступный музей» реализуется при поддержке Росмолодежь. Гранты в партнерстве с Иркутским областным историко-мемориальным музеем декабристов, Институтом развития образования Иркутской области, Иркутской межрайонной организацией Всероссийского общества слепых и МКУ «Информационно-туристская служба Иркутска».