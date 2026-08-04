Иркутян приглашают на инклюзивную экскурсию в Дом-музей Трубецких

«Дом-музей Трубецких — место, где за каждым предметом стоит живая история любви, подвига и служения России. В этот раз экскурсия будет детальной: мы сосредоточимся на судьбе хозяев дома — князя Сергея Трубецкого и его отважной жены Екатерины. Вы узнаете, как они обустраивали быт в ссылке, чем занимались, о чем мечтали и как повлияли на развитие иркутского общества», — рассказали организаторы.