На севере Красноярского края эвакуировали спасавшихся от пожара туристов

Накануне в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе зарегистрированная группа туристов вышла на связь по спутниковому устройству с просьбой о помощи. Покидая зону лесного пожара, двое путешественников забрели в удаленный горный район и потеряли возможность вернуться без посторонней помощи. Для их поиска и спасения из Норильска вылетел вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. В операции также приняли участие специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В результате четких и оперативных действий сотрудников ведомства людей удалось найти и вывезти в безопасное место. Состояние здоровья эвакуированных не вызвало опасений, медицинская помощь им не понадобилась.