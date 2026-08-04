Накануне в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе зарегистрированная группа туристов вышла на связь по спутниковому устройству с просьбой о помощи. Покидая зону лесного пожара, двое путешественников забрели в удаленный горный район и потеряли возможность вернуться без посторонней помощи. Для их поиска и спасения из Норильска вылетел вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. В операции также приняли участие специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В результате четких и оперативных действий сотрудников ведомства людей удалось найти и вывезти в безопасное место. Состояние здоровья эвакуированных не вызвало опасений, медицинская помощь им не понадобилась.
На севере Красноярского края эвакуировали спасавшихся от пожара туристов
Накануне в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе зарегистрированная группа туристов вышла на связь по спутниковому устройству с просьбой о помощи. Покидая.
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