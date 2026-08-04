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Дети ветеранов СВО стали участниками экспедиции «Заповедные открытия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дети ветеранов СВО стали участниками эколого-образовательной экспедиции «Заповедные открытия».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дети ветеранов СВО стали участниками эколого-образовательной экспедиции «Заповедные открытия».

Экспедиция проходила на территории научно-познавательного комплекса «Нарым» в национальном парке «Красноярские Столбы».

Для детей подготовили насыщенную программу: экологические занятия, игры на командообразование, мастер-классы и экскурсии по туристским маршрутам нацпарка.

Также в рамках совместной акции фонда «Защитники Отечества» и Всероссийского общества «Знание» «Служу Отечеству» ветеран СВО Максим Высотин провёл для ребят Урок мужества. Для детей это стало особенной встречей — возможность услышать живую историю, задать вопросы и по-новому взглянуть на понятия долга и смелости.

Эмоции и благодарность лучше всего передаёт мама одного из участников: «Огромное спасибо Фонду “Защитники Отечества” и комплексу “Нарым” за эту экспедицию! Программа была насыщенной и по-настоящему интересной: и знания, и приключения, и новые друзья».

Всего до конца года в рамках экспедиции «Заповедные открытия».

запланированы около 50-ти смен для почти 1700 детей из образовательных учреждений города и края, с учетом рейтинга их участия в эколого-просветительской и волонтерской деятельности национального парка «Красноярские Столбы».