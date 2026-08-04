Дети ветеранов СВО стали участниками экспедиции «Заповедные открытия»

Эмоции и благодарность лучше всего передаёт мама одного из участников: «Огромное спасибо Фонду “Защитники Отечества” и комплексу “Нарым” за эту экспедицию! Программа была насыщенной и по-настоящему интересной: и знания, и приключения, и новые друзья».