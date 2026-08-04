Лекцию об инсульте проведут в Иркутске в рамках программы «Активное долголетие»

Мероприятие организовано в рамках программы «Активное долголетие». Слушателям расскажут о факторах риска, предвестниках заболевания, алгоритме действий при подозрении на инсульт и о том, как предотвратить его развитие.
Лекцию проведет врач-невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением поликлиники № 1 ОГБУЗ ИГКБ № 1 Наталья Садовникова. Специалист подробно остановится на важности контроля артериального давления, правильного питания, образе жизни и необходимости своевременного профилактического обследования. Участники узнают, какие сигналы организма нельзя игнорировать и как распознать первые признаки инсульта.
Вход свободный. Приглашают всех желающих.