В Омске готовят новые безлимитные проездные билеты

Сегодня льготные безлимитные проездные на 15 дней (780 ₽) и на месяц (1560 ₽) доступны только школьникам. По новому проекту аналогичными абонементами смогут пользоваться студенты и пенсионеры. Для них планируют ввести льготные проездные на полмесяца и на месяц. При этом стоимость билетов для студентов и пенсионеров будет выше, чем для школьников. Разовая поездка обойдётся им на 3 рубля дороже.