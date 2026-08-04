В Омске готовят новые безлимитные проездные билеты

В Омске готовятся к масштабному обновлению системы проездных билетов. Департамент транспорта мэрии разработал проект, по которому с 1 декабря 2026 года могут появиться новые форматы безлимитных проездных. Параллельно в городе запланировано поэтапное повышение стоимости билетов.
Сейчас омичи могут купить безлимитный проездной только на 15 дней (за 1680 ₽) или на месяц (за 3360 ₽). В перспективе могут появиться билеты на 1 или 7 дней, на 3 месяца и на год. Проект решения Омского городского Совета уже опубликован, его могут одобрить ближайшей осенью.
Сегодня льготные безлимитные проездные на 15 дней (780 ₽) и на месяц (1560 ₽) доступны только школьникам. По новому проекту аналогичными абонементами смогут пользоваться студенты и пенсионеры. Для них планируют ввести льготные проездные на полмесяца и на месяц. При этом стоимость билетов для студентов и пенсионеров будет выше, чем для школьников. Разовая поездка обойдётся им на 3 рубля дороже.
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