Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марат Хуснуллин оценил ход строительства метро в Красноярске

На рабочем совещании были рассмотрены ключевые вопросы реализации проекта.

Источник: KrasnoyarskMedia

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал строительную площадку метрополитена на ул. Высотная. В ходе визита вице-премьеру доложили о текущем ходе работ и продемонстрировали уже построенные участки тоннелей.

На сегодняшний день под землёй проложено свыше 10 км, а в работе находится строительство шести станций. На рабочем совещании были рассмотрены ключевые вопросы реализации проекта.

— Объект сложный, завершено проектирование. По всем этапам получены положительные заключения Госэкспертизы, — подчеркнул Марат Хуснуллин.