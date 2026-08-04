Марат Хуснуллин оценил ход строительства метро в Красноярске

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал строительную площадку метрополитена на ул. Высотная. В ходе визита вице-премьеру доложили о текущем ходе работ и продемонстрировали уже построенные участки тоннелей.
На сегодняшний день под землёй проложено свыше 10 км, а в работе находится строительство шести станций. На рабочем совещании были рассмотрены ключевые вопросы реализации проекта.
— Объект сложный, завершено проектирование. По всем этапам получены положительные заключения Госэкспертизы, — подчеркнул Марат Хуснуллин.