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В Кодинске УК заплатит 459 тысяч рублей за затопленную квартиру

Целый год собственник жилья в Кодинске судился с управляющей компанией.

Источник: Комсомольская правда

В Кодинске местная управляющая компания заплатит почти 459 тысяч рублей собственнику затопленной квартиры. Такое решение принял суд. Активную роль в защите прав потребителя сыграли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

ЧП случилось в августе 2025 года. В результате сильного дождя ливневая трубна на крыше не выдержала напора, ее буквально вырвало из креплений. Потоки воды хлынули в квартиру. Собственник жилья направил управляющей компании претензию с требованием возместить ущерб. Перечислил: придется ремонтировать потолки в гостиной, кухне и спальне. А также полностью заменить обои.

Когда УК отказались, пострадавший собственник провел независимую экспертизу, которая посчитала сумму ущерба — 223 тысячи рублей. И направил иск в суд. Суд назначил свою экспертизу — сумма ущерба выросла до 279 тысяч рублей.

В общем, по итогу УК должна выплатить всего 458 тысячи рублей, из них:

— 279 тысяч — стоимость ущерба;

— 149 тысяч — штраф;

— 10 тысяч — моральный вред;

— 20 тысяч — судебные расходы.

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