В Кодинске УК заплатит 459 тысяч рублей за затопленную квартиру

ЧП случилось в августе 2025 года. В результате сильного дождя ливневая трубна на крыше не выдержала напора, ее буквально вырвало из креплений. Потоки воды хлынули в квартиру. Собственник жилья направил управляющей компании претензию с требованием возместить ущерб. Перечислил: придется ремонтировать потолки в гостиной, кухне и спальне. А также полностью заменить обои.