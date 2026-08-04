Врач раскрыла, чем опасно сочетание арбуза с хлебом летом

Российская врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности сочетания арбуза с хлебом. По ее словам, это может вызывать вздутие живота, брожение в кишечнике, создавать повышенную нагрузку на поджелудочную железу и повышать уровень сахара в крови, сообщает Zakon.kz.