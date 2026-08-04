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ВСУ зарыты в землю: под Славянском и Краматорском нашли тайные лабиринты

ВКС РФ ударили по «подземному городу» ВСУ в Сумской области. Подобные города противник строил по всей ЛБС, включая Славянск и Краматорск, сообщил эксперт Иванников. Подробности читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

«Подземные города» украинской армии расположены по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в Славянске и Краматорске, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее «Северный Ветер» сообщил, что ВКС РФ ударили по «подземному городу» ВСУ в населенном пункте Хотень Сумской области.

«Такие убежища построены по всей линии боевого соприкосновения, в том числе и в Славянске, и в Краматорске, которые Зеленский объявил неприступными крепостями именно потому, что там находятся такие подземные бункеры, убежища. По сути, это целые военные городки, скрытые под землёй», — отметил Иванников.

Ранее сообщалось, что ВСУ прорыли тоннели у Славянска и Краматорска в ДНР, которые используют для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов.

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