ВСУ зарыты в землю: под Славянском и Краматорском нашли тайные лабиринты

«Такие убежища построены по всей линии боевого соприкосновения, в том числе и в Славянске, и в Краматорске, которые Зеленский объявил неприступными крепостями именно потому, что там находятся такие подземные бункеры, убежища. По сути, это целые военные городки, скрытые под землёй», — отметил Иванников.