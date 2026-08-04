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Губернатор рассказал президенту о росте зарплат в Красноярском крае (видео)

В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Михаил Котюков доложил ему об экономическом развитии Красноярского края.

В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Михаил Котюков доложил ему об экономическом развитии Красноярского края.

Он отметил, что экономика региона — одна из крупнейших в стране и входит в десятку по ключевым показателям. За последние 5 лет прирост по валовому региональному продукту составил практически 50%, в планах на ближайшие 3 года — добавить еще примерно один триллион рублей к этим показателям.

Рассказывая об основных показателях и направлениях, глава региона отметил и важнейшую часть экономики — заработную плату:

«Зарплата в Красноярске — самая высокая в Сибири. Мы приросли с 2021 по 2025 год более чем на 50%, и в первые пять месяцев текущего года — еще плюс 7,7% в реальном выражении. Это показатели существенные, они влияют на положение семей, конкурентоспособность нашей экономики. И здесь мы вместе с нашими предприятиями, работодателями постоянно работаем, чтобы этот вопрос был в поле внимания».

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