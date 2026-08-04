Губернатор рассказал президенту о росте зарплат в Красноярском крае (видео)

«Зарплата в Красноярске — самая высокая в Сибири. Мы приросли с 2021 по 2025 год более чем на 50%, и в первые пять месяцев текущего года — еще плюс 7,7% в реальном выражении. Это показатели существенные, они влияют на положение семей, конкурентоспособность нашей экономики. И здесь мы вместе с нашими предприятиями, работодателями постоянно работаем, чтобы этот вопрос был в поле внимания».