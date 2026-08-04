Омичу вернули речь в ЯНАО

«Сначала врачи через прокол удалили тромбы из сосудов, а затем в той же операционной провели открытую операцию — извлекли атеросклеротические бляшки и оставшиеся тромбы из общей и внутренней сонных артерий», — представлены в официальной публикации дальнейшие действия ямальских специалистов.