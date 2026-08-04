Омичу вернули речь в ЯНАО

В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа в минувший понедельник, 3 августа 2026 года, привели некоторые детали операции омичу с симптомами инсульта. Выполненную салехардскими медиками процедуру называют уникальной.
Озвучено, что к моменту обращения к врачам у 55-летнего омича наблюдалось нарушение речи и координации, а также утрата чувствительности правой половины тела. При исследовании состояния пациента выявили массивный тромбоз сонных и мозговых артерий.
«Сначала врачи через прокол удалили тромбы из сосудов, а затем в той же операционной провели открытую операцию — извлекли атеросклеротические бляшки и оставшиеся тромбы из общей и внутренней сонных артерий», — представлены в официальной публикации дальнейшие действия ямальских специалистов.
Уникальность операции объясняется периодом ее проведения, обозначенным как «острейший период ишемического инсульта». Заявлено, что в результате к омичу вернулась речь и чувствительность, однако ему предстоит наблюдаться по месту жительства.