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В Хабаровском крае ускорили прохождение диспансеризации

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» медучреждения региона внедряют новые стандарты, чтобы сделать профилактические осмотры быстрее и удобнее. Так, в поликлинике Железнодорожного района Хабаровска все диагностические кабинеты собрали на первом этаже, а для записи и маршрутизации пациентов используют цифровую систему «БАРС» — каждое обследование привязано ко времени, очереди исключены. Анкеты теперь заполняют на планшетах.

Источник: Губерния онлайн

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» медучреждения региона внедряют новые стандарты, чтобы сделать профилактические осмотры быстрее и удобнее. Так, в поликлинике Железнодорожного района Хабаровска все диагностические кабинеты собрали на первом этаже, а для записи и маршрутизации пациентов используют цифровую систему «БАРС» — каждое обследование привязано ко времени, очереди исключены. Анкеты теперь заполняют на планшетах, без бумажной волокиты. Опыт признали успешным и столичные эксперты из НМИЦ терапии и профилактической медицины. Такую модель планируют тиражировать в другие медучреждения региона.