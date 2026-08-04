108 тысяч за черную икру: житель Николаевска-на-Амуре заплатит за хранение краснокнижного деликатеса

На автобусной остановке «Оремиф» в Николаевске-на-Амуре местный житель незаконно приобрел осетровую икру и хранил дома, пока ее не изъяли правоохрранители. Ущерб государству оценен в 108 тысяч рублей. Суд взыскал эту сумму с нарушителя. Ранее он уже был осужден за незаконную добычу и оборот особо ценных краснокнижных диких животных и водных биологических ресурсов и получил 240.