В пригороде Хабаровска провели масштабную уборку несанкционированной свалки в районе смотровой площадки на Воронеж-2. Добровольцы очистили территорию общей площадью около 80 квадратных метров. В уборке, организованной министерством лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, КГКУ «Хабаровское лесничество» и КГСАУ «Восточное лесное хозяйство», присоединились добровольцы содружества «Наследие», педагоги детсада № 140, сотрудники школы из села Матвеевка, работники библиотеки села Мичуринское, сотрудники МЧС по Хабаровскому краю, представители волонтерского движения «Всякое доброе дело» и другие неравнодушные хабаровчане.
Несанкционированную свалку ликвидировали в районе смотровой площадки Воронеж-2
В пригороде Хабаровска провели масштабную уборку несанкционированной свалки в районе смотровой площадки на Воронеж-2. Добровольцы очистили территорию общей площадью около 80 квадратных метров. В уборке, организованной министерством лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, КГКУ «Хабаровское лесничество» и КГСАУ «Восточное лесное хозяйство», присоединились добровольцы содружества «Наследие», педагоги детсада № 140, сотрудники школы из села Матвеевка, работники библиотеки.
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