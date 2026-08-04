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Сержант Олег Чернавцев награждён медалями Суворова и Жукова

Он организовал в зоне СВО ремонт боевой техники.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Олег Чернавцев занимается ремонтом техники на СВО. Он организовал приёмку поврежденных в ходе боевых действий агрегатов и их восстановление. Только за июль под его руководством восстановлено одиннадцать двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КамАЗ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Благодаря грамотной организации работы и правильной расстановке приоритетов в передовые подразделения своевременно поступают агрегаты для комплектования техники, что способствует поддержанию боеспособности войск.

За профессионализм и ответственное отношение к военной службе сержант Олег Чернавцев удостоен государственных наград — медалей Суворова и Жукова.