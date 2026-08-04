Сержант Олег Чернавцев награждён медалями Суворова и Жукова

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Олег Чернавцев занимается ремонтом техники на СВО. Он организовал приёмку поврежденных в ходе боевых действий агрегатов и их восстановление. Только за июль под его руководством восстановлено одиннадцать двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КамАЗ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Благодаря грамотной организации работы и правильной расстановке приоритетов в передовые подразделения своевременно поступают агрегаты для комплектования техники, что способствует поддержанию боеспособности войск.
За профессионализм и ответственное отношение к военной службе сержант Олег Чернавцев удостоен государственных наград — медалей Суворова и Жукова.