Реконструкция пищеблока в школе Вяземского позволила ликвидировать вторую смену

В средней школе № 1 города Вяземский завершен заключительный этап масштабной реконструкции пищеблока. Строительно-монтажные работы по расширению столовой и зоны приготовления пищи полностью окончены. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», основные средства на капитальные преобразования выделены в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».
Благодаря проведенной модернизации теперь более 300 детей смогут получать горячее питание одновременно, в одну смену. Вместимость старой столовой составляла всего 60 мест.
— Расширение стало необходимым для выполнения Указа Президента России о ликвидации второй смены в школах. Увеличить площадь удалось за счет перепланировки соседних классов и учебных кабинетов. Это решение позволило организовать полноценный цикл раздачи блюд для всех учащихся, — подчеркнули в управлении образования Вяземского района.
Реконструкция стала логичным продолжением ранее проведенных работ. К основному зданию школы уже возвели пристройку на 250 учебных мест с переходом, что позволило разгрузить классы. Новый корпус будет запущен в этом году.
На текущий момент готовность объекта оценивается в 100%. Завершающей стадией, которая идет параллельно, является оснащение помещений современным технологическим оборудованием и мебелью для обновленного пищеблока и обеденного зала.
Все работы по монтажу и расстановке техники планируется завершить к началу нового учебного года 1 сентября.