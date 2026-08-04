Реконструкция пищеблока в школе Вяземского позволила ликвидировать вторую смену

— Расширение стало необходимым для выполнения Указа Президента России о ликвидации второй смены в школах. Увеличить площадь удалось за счет перепланировки соседних классов и учебных кабинетов. Это решение позволило организовать полноценный цикл раздачи блюд для всех учащихся, — подчеркнули в управлении образования Вяземского района.