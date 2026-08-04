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Реконструкция пищеблока в школе Вяземского позволила ликвидировать вторую смену

Вместимость столовой увеличили с 60 до 300 мест.

Источник: Хабаровский край сегодня

В средней школе № 1 города Вяземский завершен заключительный этап масштабной реконструкции пищеблока. Строительно-монтажные работы по расширению столовой и зоны приготовления пищи полностью окончены. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», основные средства на капитальные преобразования выделены в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Благодаря проведенной модернизации теперь более 300 детей смогут получать горячее питание одновременно, в одну смену. Вместимость старой столовой составляла всего 60 мест.

— Расширение стало необходимым для выполнения Указа Президента России о ликвидации второй смены в школах. Увеличить площадь удалось за счет перепланировки соседних классов и учебных кабинетов. Это решение позволило организовать полноценный цикл раздачи блюд для всех учащихся, — подчеркнули в управлении образования Вяземского района.

Реконструкция стала логичным продолжением ранее проведенных работ. К основному зданию школы уже возвели пристройку на 250 учебных мест с переходом, что позволило разгрузить классы. Новый корпус будет запущен в этом году.

На текущий момент готовность объекта оценивается в 100%. Завершающей стадией, которая идет параллельно, является оснащение помещений современным технологическим оборудованием и мебелью для обновленного пищеблока и обеденного зала.

Все работы по монтажу и расстановке техники планируется завершить к началу нового учебного года 1 сентября.