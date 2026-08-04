Всплеск кишечных инфекций ожидается в одном из районов Хабаровского края

В Ванинском районе усиливают профилактику острых кишечных и энтеровирусных инфекций перед сезонным подъёмом заболеваемости. Особое внимание будет уделяться качеству питьевой воды и соблюдению санитарных правил в школах, детских садах и больницах, сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора.
Подготовку обсудили на заседании районной санитарно-противоэпидемической комиссии. К работе подключились представители медицинских организаций, системы образования, Центра гигиены и эпидемиологии, а также предприятий, отвечающих за водоснабжение.
Специалисты оценили, как населённые пункты обеспечиваются водой и насколько учреждения готовы не допустить распространения инфекций. Именно нарушения качества воды и санитарного режима могут повысить риск заражения в период сезонной активности вирусов и бактерий.
По итогам встречи ответственным руководителям поручили усилить контроль на своих объектах и провести необходимые профилактические мероприятия. Работа должна охватить образовательные и лечебные учреждения, а также системы коммунального водоснабжения.
Принятые меры направлены на то, чтобы вовремя выявлять возможные нарушения и не допустить массового распространения кишечных и энтеровирусных инфекций на территории района.