Жителю Омской области дали 17 лет за передачу Украине данных о военном эшелоне

По информации ведомства, в ноябре 2023 года омич установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим, и заявил о готовности воевать на его стороне. Выполняя задание террористической организации, он собрал и передал куратору сведения о местоположении одного из административных зданий, военном эшелоне и его составе, а также информацию о местонахождении релейных шкафов на железнодорожной станции. В феврале 2024 года, установило следствие, обвиняемый сообщил куратору данные о режиме работы административных объектов в Омске, обсудил с ним возможность выезда на территорию Украины для участия в боевых действиях против российской армии.