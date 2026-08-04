Приморье считает последствия ливней

Тропический ливень стеной обрушился на Спасский округ в ночь на 1 августа. Вода захватила дома так стремительно, что люди едва успели опомниться. Жители частных подворий, стоящих близ рек, с ужасом ждали повторения потопа августа 2023 года, когда сотни человек были эвакуированы спасателями на лодках. На этот раз выше всех — до 4 метров — поднялась Спассовка, часть рек вышла из берегов более чем на два метра. 140 миллиметров осадков — это гораздо выше месячной нормы.