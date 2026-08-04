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Приморье считает последствия ливней

Больше других пострадал Спасский городской округ, где реки вышли за пределы критической отметки, подтопив 16 домов.

Источник: АиФ Владивосток

Если бы не возведённая дамба, всё могло быть значительно хуже. Кроме того, в ряде округов пострадали дороги, из-за обрушенных мостов отрезаны населённые пункты, залито водой 182 приусадебных участка. По прогнозам синоптиков, регион ждёт передышка в виде солнечных дней.

К форс-мажорам подготовились.

Тропический ливень стеной обрушился на Спасский округ в ночь на 1 августа. Вода захватила дома так стремительно, что люди едва успели опомниться. Жители частных подворий, стоящих близ рек, с ужасом ждали повторения потопа августа 2023 года, когда сотни человек были эвакуированы спасателями на лодках. На этот раз выше всех — до 4 метров — поднялась Спассовка, часть рек вышла из берегов более чем на два метра. 140 миллиметров осадков — это гораздо выше месячной нормы.

«Нахожусь на реке Кулешовка, коллектор максимально переполнен, дамба едва сдерживает напор воды. Насосная станция откачивает воду. Просьба к жителям — не тянуть до ночи, каждому принять меры по эвакуации из дома», — обратился к народу мэр округа Олег Митрофанов.

«Наглядно видно, как сильно поднялся уровень реки. Вчера высоко на ветке цапля сидела, сегодня она еле маячит из-под воды. В районном центре затоплено несколько улиц, бурный поток смывает дороги, кюветы», — поделилась жительница округа Анна Климович. Традиционно добавила проблем и вода, стекающая с сопок.

Однако на этот раз серьёзных последствий удалось избежать. В этом году к погодным форс-мажорам основательно подготовились. Это и построенная дамба, и расчистка русел рек, и слаженная работа группы ГО и ЧС по откачке воды мобильными насосными станциями. В пункты временного размещения прибыли единицы.

«Капитальных разрушений домов нет, но пострадали огороды, и пока вода стоит у ряда строений. Многие не стали покидать дома. Никакой катастрофы, у нас остался только один человек», — обозначил начальник ПВР в Детском доме творчества Спасска Евгений Плутов.

3 августа в подтопленных районах начали работать комиссии по оценке ущерба, выплаты составят от 5 до 100 тысяч рублей. 5 тысяч — за «убитый» огород — несоизмеримо мало.

Утонули мосты и дороги.

Не обошлось без обрушения мостов и переливов на дорогах. В Шкотовском районе бурлящий поток воды снёс мост на переправе близ села Новороссия, в образовавшуюся трещину застрял автомобиль, частично уйдя в воду. Девушка-водитель чудом выжила, выбравшись при помощи очевидцев и спасателей.

«Завершена расчистка подмостового пространства от поваленных деревьев и древесного мусора. Выполнена отсыпка трёх участков, где наблюдались переливы. В настоящее время проезд обеспечен для всех видов транспорта. Специалисты приступят к восстановлению размытого подхода к мосту», — заявил 3 августа глава Шкотовского округа Владимир Носов.

Повреждён паводком мост между населёнными пунктами Лубянка и Орловка в Михайловском округе. В Арсеньевском округе, недалеко от посёлка Рудная Пристань, размыло опору моста.

По сообщению Примавтодора, переливы и проблемы передвижения на транспорте на дорогах наблюдались в Арсеньевском, Уссурийском, Шкотовском городских округах. В Хасанском районе больше недели затруднён проезд в село Гвоздево, в Черниговском районе из-за метровых переливов автомобилисты перестроились на альтернативные маршруты. Постепенно проезды восстанавливаются.

В Хасанском округе на помощь спасателям готовы прийти добровольные пожарные дружины.

«Ситуацию держим на контроле. На памяти — разрушительный тайфун 2024 года, который снёс несколько турбаз в Андреевке и Рязановке. Пока самая большая проблема с дорогой на Гвоздево — вода свыше полуметра, но есть объездной путь. В экстремальной ситуации готовы выдвинуться на помощь. Мы техникой обладаем, участвовали в расчистке русел рек», — говорит руководитель Добровольной пожарной дружины «Меловой период» Хасанского района Спартак Башаров.

Благоприятный прогноз.

Начальник Примгидромета Борис Кубай, анализируя последствия ливней для региона, сделал вывод — всё могло пойти по худшему сценарию, но обошлось без крупных последствий.

«Проведена большая работа по расчистке русел рек. До критической отметки поднялись реки только в Спасском округе. Далее, в период с 4 по 9 августа, паводочная волна на реке Уссури сместится вниз по течению, уровень воды до неблагоприятных отметок — последовательно в Кировском, Лесозаводском и Дальнереченском районах», — акцентировал Борис Кубай.

В целом Приморский край получит передышку, синоптики обещают ряд солнечных и жарких дней. Температура воздуха в континентальных районах будет повышаться до 30−35 градусов. И на побережье будет появляться и солнце, постепенно воздух во Владивостоке прогреется до 30.

Что касается тайфунной деятельности, то в данный момент тайфун № 13 «Дельфин» идёт в направлении Шанхая, по прогнозам, он уйдёт к концу первой декады августа в сторону восточного Китая. Следующий, 14-й по счёту, направится к острову Хоккайдо. Достанет ли он Приморский край — узнаем во второй половине августа.

Кстати.

Суммарно за период с 27 июля по 2 августа наибольшее количество осадков выпало в Чугуевке (175 мм), Яковлевке (171 мм), Новосельском (164 мм), Барабаше (145 мм), Свиягино (102 мм), что составило почти полторы месячные нормы.