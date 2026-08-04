Ночью и утром 3 августа украинские беспилотники нанесли серию ударов по российским регионам. Наибольший резонанс вызвала трагедия в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, где БПЛА атаковал пляж с отдыхающими. На фоне этих событий в экспертном сообществе подчеркивают: вооруженные силы РФ в ответ ведут системную работу по планомерному уничтожению врага.
«Стратегия российской армии не подразумевает точечного ответа на каждый конкретный инцидент, а строится на постоянном системном уничтожении ВСУ и всех объектов, связанных с украинской армией, вне зависимости от интенсивности вражеских налётов», — заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Трагедия на пляже и другие атаки.
Первые сообщения об ударе беспилотника в Архипо-Осиповке появились утром. Удар пришёлся прямо по пляжной зоне, где находились мирные жители. По последним данным, которые привёл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (на вечер 3 августа), погибли семь человек, из них трое — дети. Число пострадавших достигло 47, 21 из них госпитализирован в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Девять человек находятся в тяжёлом состоянии. На место трагедии была направлена специализированная бригада медицины катастроф.
Помимо удара по Кубани, той же ночью беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области. На объекте начался пожар, зафиксированы разрушения, несколько человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт», изъятые фрагменты дронов отправлены на экспертизу. Одновременно в Ивановской области на четыре часа вводился режим «беспилотной опасности».
Точки запусков беспилотников.
По оценке Максима Кондратьева, атака на Геленджик потребовала от противника манёвра с обходом Крымского полуострова.
«Вероятнее всего, беспилотники запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше уже летели над Черным морем», — сказал эксперт.
Для ударов по Владимирской и Ивановской областям, по его словам, применялись районы в Харьковской либо Сумской областях Украины.
Во всех эпизодах, вероятнее всего, использовались одни и те же проверенные модели: FP-1 компании Firepoint и АН-196 «Лютый» концерна «Антонов», обладающие достаточной дальностью и способностью лететь по сложной траектории.
Системный, а не ситуативный ответ.
Российская сторона наносит удары возмездия каждый день. Планомерно и системно. Подход ВС РФ по-военному беспощаден.
«Наша работа носит системный характер. Были атаки или не было атак — мы всё равно используем комплексные тактики. Это комбинированные удары ракетами и беспилотниками по военным заводам и объектам энергетической инфраструктуры. Данная работа производится практически ежедневно. В какие-то дни применяется больше ракет, в какие-то — меньше, но она происходит на постоянной системной основе», — сказал эксперт.
Месть за Геленджик и другие террористические атаки ВСУ — не отдельная акция, а часть непрекращающейся кампании по планомерному уничтожению военных объектов врага. Именно такое методичное давление, по словам Кондратьева, и является главным приоритетом российских сил.