Онищенко напомнил о последствиях повторного применения одноразовых медизделий

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Повторно использовать одноразовые медицинские изделия в РФ категорически запрещено, это является поводом для возбуждения уголовного дела даже в том случае, если в результате процедуры никто не пострадал. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после заражения ВИЧ и гепатитом С 11-летней девочки. По данным СМИ, заболела она из-за повторного использования одноразовых медицинских изделий в больнице Азова.
«Повторное использование одноразовых медицинских изделий запрещено. Сам факт этого, даже если никто не заразится, — уже уголовное дело», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что даже при этом случаи заражений во время медицинских манипуляций возможны. В качестве примера академик вспомнил случай, произошедший в 2000 году, когда пациенту пересадили почку от погибшего мотоциклиста. Как позже выяснилось, донор был ВИЧ-инфицирован, органы пересадили до получения результатов проверки. По словам Онищенко, бывает и такое, что проверка дает отрицательный результат, органы экстренно пересаживают, и только через полгода, из-за инкубационного периода, выясняется, что они были заражены. Чтобы минимизировать частоту таких случаев, донорскую плазму, например, перед использование хранят полгода.
«Что до повторного использования одноразовых медицинских изделий — тут много проблем и без этого. Важно время возможности передачи инфекций. Зачастую возникает дилемма — или мы будем ждать результата, или мы сейчас пересадим и спасем жизнь человеку, но не исключено, что он будет заражен», — говорит академик.