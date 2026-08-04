Онищенко напомнил о последствиях повторного применения одноразовых медизделий

Он подчеркнул, что даже при этом случаи заражений во время медицинских манипуляций возможны. В качестве примера академик вспомнил случай, произошедший в 2000 году, когда пациенту пересадили почку от погибшего мотоциклиста. Как позже выяснилось, донор был ВИЧ-инфицирован, органы пересадили до получения результатов проверки. По словам Онищенко, бывает и такое, что проверка дает отрицательный результат, органы экстренно пересаживают, и только через полгода, из-за инкубационного периода, выясняется, что они были заражены. Чтобы минимизировать частоту таких случаев, донорскую плазму, например, перед использование хранят полгода.