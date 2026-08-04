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Фрагменты костей обнаружили во время строительства спорткомплекса в Семее (видео)

В Семее во время строительства нового спортивного комплекса были найдены останки, предположительно человеческие. Работы остановили, ведется следствие, передает Almaty.tv.

Источник: Nur.kz

На территории бывшего стадиона «Пищевик» обнаружили страшную находку. На месте строительства Дворца единоборств нашли фрагменты костей, предположительно принадлежащих нескольким людям.

Сейчас специалисты устанавливают возраст останков и выясняют, не является ли территория местом старых захоронений. После завершения всех исследований станет ясно, продолжат ли строительство или перенесут его на другое место.

Обнаруженные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления их происхождения и предполагаемого времени захоронения. Полиция напоминает гражданам: при обнаружении подобных находок нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел и до прибытия сотрудников полиции не предпринимать никаких самостоятельных действий. Об этом сообщил оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП Саят Сартов.