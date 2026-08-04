Фрагменты костей обнаружили во время строительства спорткомплекса в Семее (видео)

Обнаруженные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления их происхождения и предполагаемого времени захоронения. Полиция напоминает гражданам: при обнаружении подобных находок нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел и до прибытия сотрудников полиции не предпринимать никаких самостоятельных действий. Об этом сообщил оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП Саят Сартов.