Фрагменты костей обнаружили во время строительства спорткомплекса в Семее (видео)

На территории бывшего стадиона «Пищевик» обнаружили страшную находку. На месте строительства Дворца единоборств нашли фрагменты костей, предположительно принадлежащих нескольким людям.
Сейчас специалисты устанавливают возраст останков и выясняют, не является ли территория местом старых захоронений. После завершения всех исследований станет ясно, продолжат ли строительство или перенесут его на другое место.
Обнаруженные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления их происхождения и предполагаемого времени захоронения. Полиция напоминает гражданам: при обнаружении подобных находок нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел и до прибытия сотрудников полиции не предпринимать никаких самостоятельных действий. Об этом сообщил оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП Саят Сартов.