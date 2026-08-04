Две тигрицы из Приморья осваиваются в новом доме в Ленинградской области

Напомним, что недавно мы рассказывали о любовной истории тигрицы Кристал и тигра Алмаз из зоопарка «Чудесный» в Приморье. Чувства между хищниками зародились с первого взгляда. Со временем их отношения только окрепли, а главным подтверждением этого стали тигрята, родившиеся у пары в прошлом году.