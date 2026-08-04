Две тигрицы из Приморья осваиваются в новом доме в Ленинградской области

Две амурские тигрицы, доставленные из Приморского края в центр реабилитации «Дом тигра» в Ленинградской области, начали привыкать к новому месту жительства. Сейчас животные находятся на карантине, а специалисты внимательно следят за их состоянием и постепенно готовят к переводу в уличные вольеры, сообщается в телеграм-канале (16+) «Экология — дело каждого!».
«Сейчас обе проходят карантин и адаптацию. Старшая чувствует себя увереннее, а младшая переносит переезд тяжелее — у нее есть проблемы с задними лапами и пока не очень хороший аппетит», — говорится в сообщении.
Тигрицы прибыли в «Дом тигра» около недели назад. Недавно учреждение посетили сотрудники Росприроднадзора, которые вместе со специалистами центра обсудили состояние животных и ход их адаптации.
Первые дни после переезда хищницы проводят только во внутреннем помещении. По словам специалистов, животным необходимо самостоятельно освоиться на новой территории, понять, где находятся укрытия, вода и корм. Постепенно тигрицы начинают спокойнее реагировать на присутствие людей.
Младшей тигрице около трех лет. Ранее она поступила в Центр «Тигр» в Приморье в тяжелом состоянии — сильно истощенной и с серьезной травмой передней лапы. Несмотря на лечение, полностью восстановить конечность не удалось, поэтому вернуть животное в дикую природу невозможно.
Второй тигрице около десяти лет. Она также получила тяжелое повреждение передней лапы, из-за которого уже не сможет жить в естественной среде.
После завершения карантина животных сначала переведут в небольшой адаптационный вольер, а затем — в большой, где они смогут жить в более привычных условиях.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, всего на юге Приморья и в Китае обитает 147 особей амурского тигра. Из этого числа 71 амурский тигр проживает на территории российских заповедников, 51 — в Китае и 21 особь обитает в трансграничном резервате.
Напомним, что недавно мы рассказывали о любовной истории тигрицы Кристал и тигра Алмаз из зоопарка «Чудесный» в Приморье. Чувства между хищниками зародились с первого взгляда. Со временем их отношения только окрепли, а главным подтверждением этого стали тигрята, родившиеся у пары в прошлом году.